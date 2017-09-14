Мама Лободи відмовляється від депутатства (документ)

Депутат Ірпінської міської ради Наталія Лобода, мати співачки Світлани Лободи, звернулася із заявою про дострокове припинення її депутатських повноважень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Ірпеня Володимир Карплюк. За його словами, на наступній сесії Ірпінська міськрада розгляне її заяву.

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"До рішення Наталії Василівни ставлюся з розумінням, адже вона протягом останнього часу піддавалася нападкам у ЗМІ, які суттєво вплинули на стан її здоров'я", - йдеться у повідомленні Карплюка.

Також він оприлюднив заяву Лободи, датовану 8 вересня:

Раніше суспільство було обурене тим, що мати Лободи взяла участь у ток-шоу на російському каналі.