Мама Лободи відмовляється від депутатства (документ)

12:05, 14 вересня 2017
Політика
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На наступній сесії Ірпінська міськрада розгляне заяву Наталії Лободи. 

Лобода з мамою / фото tabloid.pravda.com.ua

Депутат Ірпінської міської ради Наталія Лобода, мати співачки Світлани Лободи, звернулася із заявою про дострокове припинення її депутатських повноважень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Ірпеня Володимир Карплюк. За його словами, на наступній сесії Ірпінська міськрада розгляне її заяву. 

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"До рішення Наталії Василівни ставлюся з розумінням, адже вона протягом останнього часу піддавалася нападкам у ЗМІ, які суттєво вплинули на стан її здоров'я", - йдеться у повідомленні Карплюка. 

Також він оприлюднив заяву Лободи, датовану 8 вересня:

фото facebook.com/Володимир-Карплюк

Раніше суспільство було обурене тим, що мати Лободи взяла участь у ток-шоу на російському каналі.

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Теги: #мама Лободи#відмова від депутатства