Мама Лободи відмовляється від депутатства (документ)
На наступній сесії Ірпінська міськрада розгляне заяву Наталії Лободи.
Депутат Ірпінської міської ради Наталія Лобода, мати співачки Світлани Лободи, звернулася із заявою про дострокове припинення її депутатських повноважень.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Ірпеня Володимир Карплюк. За його словами, на наступній сесії Ірпінська міськрада розгляне її заяву.
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"До рішення Наталії Василівни ставлюся з розумінням, адже вона протягом останнього часу піддавалася нападкам у ЗМІ, які суттєво вплинули на стан її здоров'я", - йдеться у повідомленні Карплюка.
Також він оприлюднив заяву Лободи, датовану 8 вересня:
Раніше суспільство було обурене тим, що мати Лободи взяла участь у ток-шоу на російському каналі.