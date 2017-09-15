ГПУ клопотатиме про арешт майна Лавриновича

Слідчий Головного слідчого управління Генеральної прокуратури клопотатиме про арешт майна екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича, оскільки санкція статті, яка йому інкримінована, передбачає і конфіскацію майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прокурор департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Яніс Сімонов по завершенню судового засідання.

За його словами, слідчий найближчим часом подасть клопотання про арешт майна Лавриновича. Також він додав, що санкція статті, яка йому інкримінується, передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією або без конфіскації майна.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, суддя Печерського райсуду Києва Олеся Батрин задовольнила клопотання слідчого Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ про обрання запобіжного заходу Лавриновичу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб - до 2 листопада.

6 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.

Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович та екс-міністр юстиції Лавринович. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій).

Луценко пояснив, що Янукович та Лавринович підозрюються у захопленні державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції через внесення до держреєстру нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року та її офіційної публікації.