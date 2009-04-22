Янукович, Тимошенко і Медведчук шість годин говорили про вибори Президента

Плани щодо обрання Президента України в парламенті активно обговорюються ПР і БЮТ. За інформацією "Коммерсант-Украина", у суботу відбулася зустріч Віктора Януковича, першого віце-спікера Олександра Лавриновіча, прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і члена Вищої ради юстиції Віктора Медведчука. Джерело стверджує, що на цю зустріч запрошувався і пан Литвин, але він відмовився від участі. Зустріч нібито тривала шість годин, і на ній були продемонстровані результати закритих соцдосліджень, які свідчать про те, що лідер ПР, вийшовши в другий тур президентських виборів, програє у результаті як Юлії Тимошенко, так і Арсенію Яценюку.

Офіційно пан Янукович виступає проти обрання Президента у Верховній Раді, кажучи, що "наша Конституція передбачає всенародні вибори, змінити її можна тільки теоретично, а практично я не бачу варіантів". У той же час голова Верховної Ради Володимир Литвин відкрито заявляє, що йому відомо про плани щодо внесення змін до Конституції України в частині способу обрання президента – заміни всенародного обрання глави держави на обрання в парламенті. Провести ці зміни, стверджує спікер, планується "до липня цього року, з тим щоб остаточно прийняти їх у вересні".

Як відомо, для ухвалення змін в Основний закон необхідно 300 голосів, які є у фракцій Партії регіонів і БЮТ. Свій прогноз пан Литвин зробив вчора після зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Словаччини Урбаном Руснаком.