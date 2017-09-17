Миротворці на Донбасі: екс-генсек НАТО допускає послаблення деяких санкцій проти РФ

Колишній генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО), позаштатний радник президента України Андерс Фог Расмуссен допускає послаблення деяких санкцій проти Російської Федерації в разі її погодження на розгортання на сході України реалістичної миротворчої місії вздовж усього українсько-російського кордону та з метою захисту жителів Донбасу на окупованих територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

Зокрема, він зазначив, що для того, щоби місія стала дійсно миротворчою, необхідно наділити її дієздатним мандатом, завдяки якому вона зможе контролювати українсько-російський кордон. У цьому мандаті потрібно визначити, щоби місія захищала не лише спостерігачів Спеціальної моніторингової місії, але також і місцеве населення.

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"І з цією метою ми повинні дотримуватися незмінного тиску на Росію", - наголосив Расмуссен.

При цьому, на його думку, розміщення місії на Донбасі вимагає "дуже довгого процесу в Раді безпеки ООН".

"Ми не побачимо реалістичних кроків до того часу, поки не пройдуть президентські вибори в Росії, але до того часу ви повинні зберігати рішучий тиск на Росію, і усі опції повинні бути на порядку денному, включаючи летальне озброєння для України", - наголосив екс-генсек Альянсу.

Він вважає, що країни-підписанти Будапештського меморандуму зобов'язані розглянути питання надання Україні озброєння.

Водночас, його запитали, чи підтримує він ідею полегшення деяких санкцій, якщо буде урегулювання на сході України, але не в Криму. "Якщо, врешті-решт, Росія погодиться на те, про що я сказав, а саме дієздатний мандат, включаючи контроль українсько-російського кордону, і мандат для захисту усього населення, тоді безсумнівно, я думаю, що "пряником" (від ідіоми "політика батога і пряника" - УНІАН) для Росії може бути послаблення деяких санкцій", - наголосив Расмуссен.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

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5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування в Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Своєю чергою 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.