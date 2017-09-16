Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер розповів про бачення США миротворчої місії на Донбасі. Про це він сказав журналістам на брифінгу, який транслювався на телеканалі "112 Україна", в ефірі якого звучав закадровий український переклад.

Читайте такожНа Донбасі немає громадянської війни, вести переговори з бойовиками ніхто не буде – Волкер"Що найперше повинна зробити миротворча місія? Вона повинна охороняти та забезпечувати мир, вона повинна контролювати відведення важкої техніки та артилерії", - заявив Волкер.

Він додав, що місія повинна розміщуватися на всій території Донбасу, включно вздовж українсько-російського кордону. За його словами, місія також повинна забезпечувати безпеку людей.

"Ми бачимо конфлікт, який продовжується на протязі трьох років. Мінські домовленості зайшли у глухий кут. І зараз ми говоримо про безпеку... Люди все ще гинуть, вогонь не припиняється, і буквально декілька днів тому люди також гинули. Тож, ми повинні знайти певне рішення, вийти з цього глухого куту. Це дуже важливо", - наголосив Волкер.

"Перш за все основна її мета (миротворчої місії) - забезпечити безпеку людей, і для того, щоб провести вибори, ми повинні виконати Мінські домовленості", - зазначив спецпредставник США.

На його переконання, спочатку треба дійти компромісу щодо місії, а вже потім її розміщувати на Донбасі.

Окремо, він зазначив, що на переговорах в рамках нормандського і мінського процесів обговорюється, які кроки повинні бути спочатку - ті, що стосуються питань безпеки чи політичного процесу.

"Звісно, якщо ми будемо мати миротворчу місію, то це може створити певний час для того, щоби ми змогли здійснити певні політичні кроки у Мінському процесі", - заявив Волкер.

При цьому він наголосив, що питання затвердження особливого порядку здійснення місцевого самоврядування на Донбасі повинна розглядати Верховна Рада України.

"Про які взагалі може бути мова вибори, якщо Україна не має доступу до власних територій?" - заявив Волкер.

"Вибори можливі лише у тому випадку, якщо ми будемо мати безпеку", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування в Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Своєю чергою 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.