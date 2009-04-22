Продан поняття не має, коли Дубина вийде на роботу

Міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН не підтверджує інформацію про намір Олега ДУБИНИ піти у відставку з посади голови правління НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПРОДАН повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«У мене немає такої інформації. У мене також немає офіційного звернення, яке я повинен погоджувати», - сказав Ю.ПРОДАН.

Міністр нагадав, що О.ДУБИНА досі знаходиться на лікарняному. «Я поздоровляв його із днем народження, цікавився його здоров’ям. Але я не думаю, що хтось хоче про своє здоров’я публічно говорити», - пояснив він.

Ю.ПРОДАН не зміг відповісти на запитання, коли О.ДУБИНА зможе вийти на роботу.

Крім того, міністр не підтвердив, що голова правління НАК «Нафтогаз України» під час перебування на лікарняному їздив до Москви для проведення переговорів з російською компанією «Газпром». «Зі мною питання щодо відрядження не узгоджувалося. Він знаходиться на лікарняному, але у якісь дні він виходив на роботу», - пояснив Ю.ПРОДАН.

За його словами, голова правління НАК обов’язково повинен узгоджувати свої відрядження з прем’єр-міністром.

Ю.ПРОДАН також не відповів на запитання щодо можливої участі О.ДУБИНИ у складі української урядової делегації, яка планує на чолі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО здійснити візит до Москви 28-29 квітня.

Сьогодні у коментарі одному з видань радник прем`єр-міністра Олександр ГУДИМА не виключив, що голова правління НАК "Нафтогаз України" О.ДУБИНА, який уже майже три місяці хворіє, може піти у відставку.

Він також повідомив, що два тижні тому, перебуваючи на лікарняному, О.ДУБИНА літав до Москви на переговори з "Газпромом".

Як повідомляв УНІАН, після газових переговорів у Москві, які закінчилися 19 січня, 22 січня ц.р. О.ДУБИНА потрапив до клінічної лікарні «Феофанія» (Київ) у передінфарктному стані з діагнозом ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія, гострий васкуліт, гострий пневмоніт.

23 січня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що О.ДУБИНА перебуває в реанімації після складної операції на серці.