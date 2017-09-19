Мета розміщення миротворців на Донбасі має стосуватися відновлення суверенітету України - МЗС Польщі

Метою розміщення місії миротворчих сил ООН на окупованому Донбасі має стати відновлення суверенітету України. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу у Києві заявив заступник міністра закордонних справ Республіки Польща з питань безпеки, консульських справ і східної політики Бартош Чіхоцкі.

Читайте такожОБСЄ готова консультуватися з ООН про можливе розміщення миротворців на Донбасі - ХугЗокрема, він зауважив, що Польща готова до переговорів та обговорення можливості присутності миротворців ООН на сході України.

Дипломат додав, що ця ідея не є новою, бо ще в березні 2015 року українська сторона обгрунтувала доцільність розміщення місії миротворців на Донбасі. За його словами, Польща підтримала українську ініціативу.

"Але тепер необхідно почути позицію також і інших держав. І наша думка полягає у тому, що не повинно бути так, аби місія легалізувала ситуацію, за якої була порушена територіальна цілісність України. Тому місія повинна, навпаки, діяти заради того, щоби заявити про відновлення суверенітету", - сказав Чіхоцкі.

Польський дипломат додав, що питання миротворців треба обговорювати у найширшому колі на міжнародному рівні, щоби у підсумку "повернутися до поваги і дотримання міжнародного права".

Заступник міністра закордонних справ Польщі нагадав, що його країна з 1 січня 2018 року буде виконувати функцію непостійного члена Ради безпеки ООН. Дипломат заявляє, не можна жодним чином марнувати можливостей, які з'являються у зв'язку з непостійним членством в Раді безпеки.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що майбутня миротворча місія ООН на тимчасово окупованих територіях Донбасу має сприяти роззброєнню бойовиків та підготовці перехідного періоду до проведення виборів у регіоні. На його переконання, у процесі підготовки до розміщення миротворців Рада безпеки ООН має схвалити не одну резолюцію.

"Ми надали наше бачення. У нас є, звичайно, свій проект резолюції, але, знову ж таки, дуже важливо зрозуміти, що те, що ми будемо обговорювати в Раді безпеки, - перша резолюція, вона на жаргоні дипломатів називається технічною", - сказав міністр. Він наголосив, що у цій "технічній" резолюції необхідно визначити остаточну мету, яку треба досягти в результаті розміщення миротворців на Донбасі.