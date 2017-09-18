У Путіна заявили, що головне – "не розмивати" його ініціативу про місію ООН на Донбасі

У Кремлі заявили, що головне – "не розмивати" ініціативу президента РФ Володимира Путіна щодо місії ООН на Донбасі і додали, що чекають "конструктиву" від України і США.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи є у Кремля побоювання, що плани про розміщення миротворчої місії на Донбасі можуть зірватися через відмову Києва і Вашингтона підтримати російську резолюцію в Раді безпеки ООН.

"Це була ініціатива президента Путіна, яка була сформульована в проект резолюції. Тут важливо не розмивати суті російської пропозиції - вона саме про місію ООН, яка б забезпечувала безпеку співробітників місії ОБСЄ, що працює на Донбасі", - сказав він.

Пєсков додав, що все залежатиме від того, наскільки "конструктивну позицію" займуть і Україна, і США.

При цьому він заявив, що Путін проводить "послідовну лінію" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

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5 вересня Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він наголосив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

Українська делегація в штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам з Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

12 вересня Росія підготувала проект резолюції Ради Безпеки ООН, в якому запропонувала створити озброєну місію ООН на Донбасі терміном на шість місяців.

16 вересня спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер розповів про бачення США миротворчої місії на Донбасі. "Що в першу чергу повинна зробити миротворча місія? Вона повинна охороняти і забезпечувати мир, вона повинна контролювати відведення важкої техніки і артилерії", - заявив Волкер.

Він додав, що місія має розміщуватися на всій території Донбасу, в тому числі вздовж російсько-українського кордону. За його словами, місія також повинна забезпечувати безпеку людей.

На його переконання, спочатку треба знайти компроміс щодо місії, а вже потім розміщувати миротворців на Донбасі.