У Мінську тривають переговори щодо Донбасу – МЗС Білорусі

У Мінську засідають робочі підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі в Twitter.

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході України", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНАІН, 6 вересня за підсумками зустрічі ТКГ у Мінську прес-секретар екс-президента України, представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що українська сторона нагадала іншим учасникам групи, що з 2015 року послідовно відстоює введення миротворців на всю територію Донбасу. Також, за її словами, гуманітарна підгрупа ТКГ щодо Донбасу продовжує обговорення обміну заручників.

Представник України в гуманітарній робочій підгрупі ТКГ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона в Мінську очікує на відповідь РФ на пропозицію про обмін заручників за формулою «309 на 87».