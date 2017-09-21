Адвокат Януковича хоче викликати поліцію в суд через нібито "злочин"

Адвокат президента-втікача Віктора Януковича Максим Герасько просить півгодинну перерву у судовому засіданні, передає кореспондент УНІАН.

Зазначається, що захист екс-президента хоче викликати до суду поліцію.

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Герасько заявив, що нині в суді відбувся злочин, і тому йому потрібно 30 хвилин на виклик поліції. Злочином він вважає те, що суд відхилив усі його клопотання, чим порушив право Януковича на захист і його право, як адвоката, захищати екс-президента. Прокурори назвали це клопотання "цирком". Однак суд оголосив перерву, щоб Герасько зателефонував у поліцію.

Як повідомляв УНІАН раніше, адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Максим Герасько заявив, що поки що не обговорював деталі справи зі своїм підзахисним.

За словами Герасько, він ще не зв'язувався з Януковичем, оскільки йому ще немає про що з ним говорити. Адже адвокат не встиг ознайомитися з матеріалами справи і "сформувати правову позицію".