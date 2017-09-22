Порошенко заявляє про необхідність створення ефективного механізму протидії російським кібератакам
Президент наголосив, що ми маємо бути готовими до цих російських атак.
Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність створення ефективного механізму протидії російським кібератаками.
Про це Порошенко заявив в інтерв’ю американському телеканал Fox Business.
«Росія намагається здійснити кібератаки проти України, всього світу та намагається втрутитися у політичний процес (цих країн – УІНАН)», - заявив він.
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«Ми як вільний світ, захищаючи свободу та демократію, маємо бути готовими до цих російських атак», - додав президент.
Крім того Порошенко закликав створити ефективний механізм для протидії спробам Росії використати демократичні механізми, щоб атакувати «демократичні та вільні країни».