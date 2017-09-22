Порошенко заявляє про необхідність створення ефективного механізму протидії російським кібератакам

Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність створення ефективного механізму протидії російським кібератаками.

Про це Порошенко заявив в інтерв’ю американському телеканал Fox Business.

«Росія намагається здійснити кібератаки проти України, всього світу та намагається втрутитися у політичний процес (цих країн – УІНАН)», - заявив він.

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«Ми як вільний світ, захищаючи свободу та демократію, маємо бути готовими до цих російських атак», - додав президент.

Крім того Порошенко закликав створити ефективний механізм для протидії спробам Росії використати демократичні механізми, щоб атакувати «демократичні та вільні країни».