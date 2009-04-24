Вінський вибив 10 гектарів для Миколаївського порту

Миколаївському морському торговому порту додадуть 10 га землі для розширення акваторії. Про це сьогодні повідомив у порту міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Ми домовилися з міською владою щодо ділянок землі, ми додамо 10 га землі і продовжуватимемо вирішувати питання розширення акваторії морського порту».

За словами міністра, тривалий час у порту реалізовувалась недержавна політика: «Було роздано кращі місця для причалів, кращі місця для того, щоб реалізовувався порт».

Як наголосив Й.ВІНСЬКИЙ, інфраструктура порту має бути державною. Зокрема, за словами міністра, незаконними є дії компанії «Нібулон», яка «лізе в акваторію». Крім того, вважає він, "глиноземний комбінат незаконно забрав причали».

Як додав начальник Миколаївського порту Василь КАПАЦИНА, за сприяння вищих осіб було розібрано берегову лінію. «А ми можемо від Миколаєва до Очакова створити мегапорт», - відзначив він.

Й.ВІНСЬКИЙ також повідомив, що сьогодні було прийнято рішення створити робочу групу, яка, зокрема, займатиметься вивченням тарифної політики в порту на предмет її конкурентоспроможності.

Довідка УНІАН. Миколаївський морський торговий порт сполучений з морем Бузько-Дніпровсько-Лиманським каналом. Прохід каналом можуть здійснювати судна завдовжки до 215 м і осіданням до 10,3 м. Територія порту – 97,3 га, акваторія порту – 224,5 га, загальна протяжність причалів – 2962,2 м, допустиме осідання біля причалів – 10,3 м (у прісній воді), кількість причалів – 15, протяжність залізничного полотна – 24,6 км.

У структуру ММТП входять портовий пункт Очаків, а також з кінця 2008 р. – Дніпро-Бузький порт. Через Миколаїв проходять міжнародні транспортні коридори: Євроазійський (Одеса – Миколаїв – Херсон – Джанкой – Керч), ЧЕС (Чорноморського економічного співробітництва), Рені – Ізмаїл – Одеса – Миколаїв – Херсон –Мелітополь – Бердянськ – Маріуполь – Новоазовськ.

У 2008 році Миколаївський морський торговий порт збільшив перевалку вантажів майже на 22% порівняно з 2007 роком – до 9 млн. 254,5 тис. тонн.

У першому кварталі 2009 р. ММТП скоротив вантажоперевалку на 8% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 1 млн. 939 тис. тонн.