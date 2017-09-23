"Впіймав облизня": в РНБО заявили про спробу російського пранкера від імені Турчинова зв'язатися з Волкером

У Раді національної безпеки і оборони України заявляють, що спецслужби Російської Федерації за допомогою пранкера, який видавав себе нібито Олександром Турчиновим, намагалися зв'язатися з спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Куртом Волкером. Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

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«Вчора від імені секретаря РНБО Олександра Турчинова російський пранкер намагався зв‘язатися зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, але був викритий американським дипломатом», - йдеться у повідомленні.

У відомстві заявляють, що російський пранкер «впіймав облизня».

«Останнім часом подібні провокації з боку пранкерів, які працюють під дахом російських спецслужб, почастішали. Їхня мета - спроба дезавуювати успіхи української влади на міжнародній арені», - зазначили в РНБО.