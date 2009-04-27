У Ющенка припускають, що Тимошенко буде змушена піти на секвестр бюджету

Уряд України буде змушений піти на секвестр бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

«Мені важко сказати, чи потрібен буде секвестр бюджету, допускаю, що знадобиться, і якщо так, то потрібно буде на це йти», - сказав він.

О.ШЛАПАК відзначив, що необхідність проведення секвестру, зокрема, зумовлена тим, що Державний бюджет складався з урахуванням оптимістичніших очікувань економічного розвитку.

При цьому він наголосив, що сьогодні немає навіть попередніх, нових цифр, які можна буде «нанести на папір» і навколо яких проводити дискусію.

Також він повідомив, що статті витрат, які, ймовірно, потраплять під скорочення в рамках секвестру, зокрема пов`язані з утриманням адміністративного апарату.

«Президент кілька разів просив уряд звернути увагу на те, що кількість чиновницького народу, попри кризу, просто колосально збільшується, в чому немає особливої необхідності. При цьому дуже великими темпами збільшується кількість високооплачуваного чиновницького народу, такого як заступники міністрів, оскільки їх заробітна плата нараховується за окремою сіткою», - наголосив О.ШЛАПАК.

«Сьогодні, коли в міністерстві по 10-11 заступників, - це абсолютно непотрібна ситуація. Нам потрібно пошукати навіть такі, хоч і незначні резерви в нашому бюджеті, і, можливо, за рахунок цієї статті потрібно проводити секвестр обов`язково», - відзначив перший заступник глави Секретаріату Президента України.

Довідка УНІАН. Секвестр - у бюджетному праві спеціальний механізм (секвестрування), який вводиться у випадках, коли під час виконання бюджету відбувається перевищення встановленого рівня бюджетного дефіциту або скорочуються надходження від джерел доходів, а також у випадку, якщо під час виконання бюджету дефіцит не зменшується, внаслідок чого стає неможливим фінансування передбачених в бюджеті заходів. Секвестрування полягає в пропорційному зниженні державних витрат на 5, 10, 15 і т.д. відсотків щомісячно за всіма (окрім захищеної статті) статтями бюджету впродовж часу поточного фінансового року, що залишилася.