Порошенко поставив завдання перед ВР ухвалити закон про захист української мови в сфері послуг

Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність ухвалити закон про захист української мови у сфері послуг, бо дехто не усвідомлює, що працює в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час зустрічі з працівниками освіти сьогодні в Києві.

«Тепер радіостанції не просто виконують, а перевиконують вимоги закону про квоти на україномовні пісні та передачі. Аналогічний закон за моєї ініціативи ухвалено і для телебачення… цей закон скоро почне діяти», - заявив він.

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«В своєму посланні про внутрішнє та зовнішнє становище, з яким на початку вересня виступив у ВР, поставив завдання ухвалити закон про захист української мови в сфері послуг, бо там дехто поводиться так, ніби не усвідомлює, що працює в фантастичній країні, в Україні», - додав президент.