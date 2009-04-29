НБУ вводить в обіг монету «Черепаха» номіналом 2 гривні

Національний банк України, продовжуючи серію “Найменша золота монета”, вводить в обіг з 29 квітня пам’ятну монету “Черепаха” номіналом 2 гривні.

Як повідомляє НБУ, монету виготовлено із золота 999,9 проби, якість - “спеціальний анциркулейтед”, маса – 1,24 г, діаметр – 13,92 мм, тираж – 10 тис. штук. Гурт монети гладкий.

На аверсі монети у намистовому колі розміщено малий Державний Герб України, над яким – рік карбування монети – 2009. Між намистовим колом і кантом монети – кругові написи: УКРАЇНА (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також позначення металу, його проби – Au 999,9 (ліворуч), маса – 1,24 та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети зображено черепаху та розміщено півколом написи: ЧЕРЕПАХА (угорі), TESTUDINES (унизу).

Автор ескізів і моделей – Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО.