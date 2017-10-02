У Порошенка дали зрозуміти, що не збираються звільняти Муженка через вибухи в Калинівці

Представник президента у Верховній Раді, народний депутат України Ірина Луценко (фракція БПП) заявляє про недоцільність “обезглавлення армії” під час війни.

Про це вона сказала на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів, ймовірно, у відповідь на заяву фракції “Народний фронт” щодо персональної відповідальності начальника Генерального штабу Віктора Муженка за вибухи на складі боєприпасів біля Калинівки.

“Не можна обезглавити армію, коли країна перебуває у війні, без доказів і без відповідних висновків”, - сказала вона і закликала колег “не говорити дурниць”.

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Луценко підкреслила, що за ситуацію в Балаклеї, де вночі 23 березня цього року почали вибухати боєприпаси і виникла пожежа, відповідальність “понесли 80 військовослужбовців та військових чинів”.

За її словами, за ситуацію в Сватовому, де на військовому складі 29 жовтня 2015 року виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів, понесли відповідальність “40 військовослужбовців”.

“Ми наполягаємо на тому, щоб тільки після детального розслідування були зроблені висновки, визначені винні і визначено покарання. Основна робоча версія, про яку заявляє військова прокуратура, це диверсія”, - зазначила Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області.

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За попередніми даними, постраждали дві людини. Була проведена евакуація понад 30 тис. людей з населених пунктів Вінницького та Калинівського районів. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.

За даними ДСНС, станом на сьогоднішній ранок на території військового складу спостерігається поодинока детонація боєприпасів.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія).