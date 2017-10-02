У Трояна під час обшуку не знайшли нібито отримані ним 2 мільйони гривень хабара - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що під час обшуку у його заступника Вадима Трояна не було знайдено нібито отриманих ним 2 мільйонів гривень хабара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МВС заявив на прес-конференції.

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"Дійсно, у Трояна було проведено обшук. У рамках цього обшуку, предмету обшуку - тобто нібито гроші, які йому нібито передали, мічені - знайдено не було, після чого ті звинувачення, які стосовно нього були зроблені, розсипалися", - сказав Аваков.

Також він повідомив, що була затримана не лише помічниця Трояна, але ще двоє людей, "які між собою обговорювали матеріали однієї з кримінальних справ, до якої безпосередньо пан Троян відношення не мав".

За словами Авакова, Троян продовжує виконувати службові обов'язки.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ писали, що Трояна нібито затримали на хабарі в 2 млн грн, і за місцем його проживання відбулися обшуки. У прес-службі МВС заявили, що інформація про те, що Трояна "спіймали на хабарі в 2 млн грн» не відповідає дійсності.

Сам Троян також спростував повідомлення про своє затримання. «За фактом, продовжую відпустку й приводжу себе у форму. Дякую всім, хто не повівся на цей розвод», - написав він у Facebook.

У Службі безпеки України заявили, що Троян не є підозрюваною особою.