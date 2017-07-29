В СБУ заявляють, що Троян не є підозрюваною особою

У Службі безпеки України заявляють, що заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян не є підозрюваною особою. Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

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«СБУ спільно з Генеральною прокуратурою провели спецоперацію щодо документування та затримання трьох осіб, які підозрюються у вимаганні коштів з керівника суб'єкта підприємницької діяльності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманим особам на сьогодні обрано міру запобіжного заходу.

«У рамках проведення слідчих дій правоохоронці отримали інформацію про вірогідну участь в цих протиправних діяннях заступника міністра МВС України Вадима Трояна. Не зважаючи на статус особи, для встановлення істини було прийнято рішення про проведення обшуку в житловому приміщенні пана Трояна», - наголосили в СБУ.

У прес-центрі підкреслили, що «за результатами вказаних слідчих дій інформація про ймовірну причетність пана Трояна до такої протиправної діяльності виявилась недостовірною і не підтвердилась».

«Таким чином, Вадим Троян не є підозрюваною особою», - запевнили в СБУ.

Слідство у даній справі щодо затриманих осіб продовжується.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомляли, що Трояна нібито затримали на хабарі у 2 млн грн, і що за місцем його помешкання відбулсяи обшуки.

У прес-службі МВС заявили, що інформація про те, що Трояна «спіймали на хабарі у 2 млн грн» не відповідає дійсності.

Сам Троян також спростував повідомлення про його затримання. «По факту, продовжую відпустку й приводжу себе в форму. Дякую всім, хто не повівся на цей розвод», - написав він у Facebook.