Журналіст "Схем" відповів Луценку на його репліку про нишпорок і використання співробітників УДО

Генеральний прокурор Юрій Луценко цієї неділі в ефірі ТСН Тиждень прокоментував напад працівників Управління державної охорони (УДО) на знімальну групу програми "Схеми".

Читайте такожЛуценко прокоментував напад охоронців на журналістів під час святкування весілля його сина (відео)Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст програми Михайло Ткач. Він зазначає, що замість того, щоб пояснити використання службових автівок Генпрокуратури під час відзначення приватного свята, вдався до образ на адресу програми.

Як пише журналіст, на питання Алли Мазур про напад працівниками УДО на знімальну группу дозволив собі наступне: "Шкодую, що журналісти у нас часто перетворюються на нишпорок. Якби вони підійшли до мене і сказали, - ми хочемо на весілля, я б їх запросив".

"Невідомо чому генеральний прокурор вирішив не коментувати на кого перетворилися співробітники УДО зі списками, фішками, картинами у руках. Докладаючи максимум зусиль аби мікроавтобусами та автобусами закрити його родинне свято від зайвих очей. (Що аж ніяк не сходиться зі словами Юрія Луценка - я б їх запросив)", - пише Ткач.

На думку журналіста, можновладці в тих ситуаціях коли не мають чим спростувати наведені факти зловживання службовим становищем, опускаються до образ.

У своєму повідомленні Ткач згадує ситуацію, коли прес-служба Генпрокуратури тиражує фото де Луценко з молодшим сином без охорони гуляє книжковим ринком на Петрівці, а за кілька місяців, снайпери охороняють святкування весілля його старшого сина.

Після цього Ткач у своєму повідомленні наводить такі факти: "коли відомчий автомобіль Генеральної прокуратури перевозив візажистку нареченої сина генерального прокурора. Коли у відомчий автомобіль Генеральної прокуратури охоронці Управління державної охорони вантажать подарунки молодят (роблять це неодноразово)".

"Шановний Юрію Віталійовичу, ви можете ображати мене як вам заманеться, ми можемо бути нишпорками, скунсами і т.д. Головне, не забувати дивитись на кружку. Можливо навіть корисніше це буде робити у компаніях тих самих високих гостей. Якщо так самотужки, схоже, вже не діє. Обіцяю таке не знімати", - підсумував журналіст.