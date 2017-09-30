Скандал з "прислугою" з УДО: Гелетей каже, що на його ювілеї службовець держохорони підробляв візництвом
Гелетей зазначив, що інформація про те, що він використовує військовослужбовців УДО в цілях власної фізичної охорони абсолютно не відповідає дійсності.
Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей заявив, що розслідування про використання ним державних охоронців для виконання приватних доручень, будується на домислах.
Про це він написав на Facebook у п'ятницю ввечері. "Матеріал будується на суцільних домислах і викривленій інформації, зводячи наклеп на військовослужбовців Управління державної охорони України та особисто на мене", - вважає він.
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Гелетей наголосив, що інформація про те, що він використовує військовослужбовців УДО з метою власної фізичної охорони абсолютно не відповідає дійсності.
"Військовослужбовець із апарату Начальника УДО, який постійно мене супроводжує у робочий час, виконує функцію помічника та діє виключно в межах своїх функціональних обов’язків", - запевнив він.
За словами керівника УДО, військовослужбовець, якого журналісти називають його "приватним водієм", проходить військову службу в Управлінні державної охорони України у якості одного з водіїв службового автомобіля.
"На час святкування мого ювілею, коли у водія були законні вихідні, він, у якості особистої послуги, два дні надавав короткотривалі приватні водійські послуги моїй родині на особистому автомобілі мого тестя", - повідомив Гелетей.
Він також додав, що вказане в сюжеті авто і квартира належать його тестю.
"Те, що цим майном періодично користуються його онуки – природне бажання, і нічого протизаконного особисто я в цьому не бачу", - заявив чиновник.
"Єдина причина присутності військовослужбовців УДО на місці святкування мого ювілею полягає в тому, що на заході були присутні особи, щодо яких ми зобов’язані виконувати охоронні заходи згідно чинного Законодавства України, які здійснюються постійно, безперервно та без виключень по відношенню до кожної охоронюваної особи, де б вона не була і що б не робила", - додав він.
Гелетей запевнив, що у колективі УДО панує професійна взаємоповага, кожен військовослужбовець діє виключно в межах своїх посадових обов’язків, тому звинувачення у тому, що він використовує підлеглих як особистих слуг принижують їхню честь і гідність.
Раніше журналісти програми «Схеми» зафіксували, що працівники Управління держохорони виконували функції прислуги на святкуванні 50-річного ювілею свого керівника Валерія Гелетея. Зокрема, держохоронці звіряли списки запрошених, були паркувальниками і почесною вартою, зустрічаючи гостей свята в парадній формі і віддаючи їм честь. Варти-держслужбовці несли службу на приватному заході свого начальника до останнього відвідувача.