Тимошенко задоволена своєю поїздкою до доброго сусіда Путіна

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО задоволена результатами свого візиту до Москви і переконана у продовженні конструктивної співпраці між Україною та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції. (Ю.ТИМОШЕНКО відвідала Росію з візитом 29 квітня - УНІАН).

За словами прем’єр-міністра, регулярне проведення засідань Економічного комітету зі співпраці між Україною та Росією є вагомим внеском у передбачуваність і стабільність відносин між нашими країнами.

«Всі переговори, всі зустрічі проходили в дружній обстановці, всі питання, які так чи інакше потрібно було вирішити, і які були напруженими, вони вирішені… Я як прем’єр-міністр задоволена цією поїздкою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр наголосила, що на сьогодні достатньо підстав, аби вважати, що Україна і Росія є партнерами, добрими сусідами і країнами, які будують свої відносини на надійній базі збереження національних інтересів кожної країни.