Визнання РФ окупантом без дати окупації не матиме жодних юридичних наслідків для Москви – Сироїд
Нардеп Оксана Сироїд представила альтернативний законопроект щодо окупованих районів Донбасу.
Визнання Росії окупантом без визначення дати окупації не матиме жодних юридичних наслідків для РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, представляючи законопроект №7163-1 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями», що є альтернативним до президентського № 7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».
Вона зазначила, що у президентському законопроекті міститься “декларація про визнання Росії окупантом без визначення дати окупації — це є порожнє слово, що немає жодних юридичних наслідків”.
“Тільки визнання дати окупації покладе на Росію обов’язок в майбутньому сплатити за всі руйнування і за порушення прав людини”, - додала Сироїд.
Вона наголосила, що в президентському законопроекті жодним чином не йдеться про тимчасово окупований Крим.
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“Невже ви не розумієте, що ми не можемо роз’єднувати політику стосовно Криму і Донбасу, бо інакше ми відмовляємося від Криму”, - наголосила Сироїд.
При цьому вона нічого не сказала про законопроект № 7163-1, зазначивши, що “нас будуть тільки тоді поважати, коли ми будемо поважати себе самі, і коли ми будемо приймати рішення, які є в наших національних інтересах”.
За словами Сироїд, заходи, що пропонуються президентським законопроектом, є повторенням ситуації щодо надання дозволу Росії на оренду бази для Чорноморського флоту.
“Це є повторення Будапештського меморандуму”, - додала вона.