Визнання РФ окупантом без дати окупації не матиме жодних юридичних наслідків для Москви – Сироїд

Визнання Росії окупантом без визначення дати окупації не матиме жодних юридичних наслідків для РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, представляючи законопроект №7163-1 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями», що є альтернативним до президентського № 7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

Вона зазначила, що у президентському законопроекті міститься “декларація про визнання Росії окупантом без визначення дати окупації — це є порожнє слово, що немає жодних юридичних наслідків”.

“Тільки визнання дати окупації покладе на Росію обов’язок в майбутньому сплатити за всі руйнування і за порушення прав людини”, - додала Сироїд.

Вона наголосила, що в президентському законопроекті жодним чином не йдеться про тимчасово окупований Крим.

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“Невже ви не розумієте, що ми не можемо роз’єднувати політику стосовно Криму і Донбасу, бо інакше ми відмовляємося від Криму”, - наголосила Сироїд.

При цьому вона нічого не сказала про законопроект № 7163-1, зазначивши, що “нас будуть тільки тоді поважати, коли ми будемо поважати себе самі, і коли ми будемо приймати рішення, які є в наших національних інтересах”.

За словами Сироїд, заходи, що пропонуються президентським законопроектом, є повторенням ситуації щодо надання дозволу Росії на оренду бази для Чорноморського флоту.

“Це є повторення Будапештського меморандуму”, - додала вона.