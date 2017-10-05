Президент має підписати указ про застосування ЗСУ для звільнення окупованих територій - Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що разом з підписанням закону щодо Донбасу президент має підписати і указ щодо застосування Збройних сил України (ЗСУ) для звільнення окупованих територій. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Читайте такожЗаконопроект щодо Донбасу створить умови для звільнення захоплених РФ територій - ТурчиновВідповідаючи на питання, яким буде алгоритм дій в разі ухвалення президентського законопроекту щодо Донбасу, Турчинов зауважив, що цим законопроектом не включається можливість застосування політико-дипломатичних заходів.

“Ми використовуємо комплексні заходи: і політико-дипломатичні, але й силові, в тому числі, і використання Збройних сил”, - додав він.

Водночас, секретар РНБО наголосив: “Президент разом із підписанням цього закону повинен підписати указ щодо застосування Збройних сил України для захисту України і для звільнення окупованих територій”.

Крім того, відповідаючи на питання, чи не може стати норма законопроекту щодо надання дозволу на використання Збройних сил України своєрідним юридичним підгрунтям, що начебто до того три роки ЗСУ використовувалися незаконно, Турчинов запевни в, що такого не відбудеться, адже захист України на сході відбувається в межах Антитерористичної операції.

Вона, своєю чергою, пояснив секретар РНБО, регламентується законом про боротьбу з тероризмом. Відповідно до цього закону рішення щодо застосування, в тому числі ЗСУ, ухвалює керівництво Антитерористичного центру.

Турчинов підкреслив, що президентський законопроект чітко визначає правову позицію для застосування Збройних сил поза полем АТО.