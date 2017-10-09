ПАРЄ 12 жовтня проведе термінові дебати щодо українського закону про освіту

Парламентська асамблея Ради Європи остаточно затвердила проведення вранці у четвер, 12 жовтня термінових дебатів щодо мовних положень сьомої статті закону «Про освіту» в Україні.

За відповідне рішення проголосували 100 членів ПАРЄ із 134 присутніх у залі. Голосування відбулось в рамках осінньої сесії ПАРЄ, яка проходить 9-13 жовтня у Страсбурзі. Засідання транслюються на сайті асамблеї. Проти проголосували 22 депутати, утрималися 12.

Перед голосуванням головуючий на сесії в.о. президента ПАРЄ сер Роджер Гейл повідомив, що для затвердження рішення Бюро ПАРЄ необхідно не менше двох третин голосів від більшості присутніх членів ПАРЄ.

Голова постійної делегації України у ПАРЄ Володимир Ар'єв виступив проти прийняття цього рішення.

"Перш за все, я хотів би поінформувати колег, що нещодавно схвалений закон (про освіту -УНІАН), має таку саму систему для українських шкіл, яку мають наші сусіди", - заявив Ар'єв.

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Також він нагадав, що український уряд за власною ініціативою вже направив цей закон для експертизи Комісії ради Європи "За демократію через право" (Венеціанській комісії).

"І ми чітко заявили, що висновки Венеціанської комісії будуть впроваджені пізніше українським парламентом", - заявив Ар'єв.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (зокрема ст. 7 щодо мови освіти) викликали стурбованість ряду країн - Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

У Міністерстві освіти і науки запевнили, що мовні положення нового закону не порушують Європейську хартію регіональних мов чи мов меншин і Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

Законом вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

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Водночас особам, які належать до національних меншин або корінних народів України, гарантується право на отримання освіти в класі або групі з навчанням мовою відповідної нацменшини або народу поряд з державною мовою.

Ті особи, які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати освіту відповідно до правил, які діють до набуття цим законом чинності, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, які вивчаються українською мовою.