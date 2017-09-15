Мовні положення нового закону про освіту не порушують права нацменшин - МОН

Мовні положення нового закону про освіту в Україні не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на прес-конференції після зустрічі з послами країн Євросоюзу в Україні, які висловили занепокоєння щодо нового закону.

Міністр наголосила, що ініціатива про звернення до Ради Європи щодо аналізу освітнього закону в частині мов національних меншин надійшла від самої організації. "Нам запронував це представник Ради Європи сьогодні офіційно", - сказала Гриневич.

"Тому що ми провели, звичайно, наші дослідження, і Міністерство закордонних справ, і Міністерство освіти і науки, ми переглянули і Європейську хартію мов меншин, яку ми ратифікували. Ми переглянули також Міжнародну конвенцію національних меншин, і ми переконані, що ми її не порушуємо цією статтею (7-ма стаття закону про освіту в Україні щодо мови освіти - УНІАН)", - заявила Гриневич.

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За словами міністра, Україна готова передати 7-му статтю на розгляд Ради Європи.

"Єдине, про що я попросила представника Ради Європи - щоб ми мали можливість провести відкриті консультації, щоб, знову ж таки, ми могли дати роз'яснення, оскільки за законом про освіту буде ще ціла низка підзаконних актів, які деталізують мовну статтю, і з боку Ради Європи нам було обіцяно, що цей процес буде надзвичайно відкритий, що експерти Ради Європи вислухають всіх, і лише після цього буде зроблено висновок", - сказала Гриневич.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», який передбачає введення 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи з наступного року. Законом передбачено, що представникам національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для отримання освіти поряд із державною мовою відповідної національної меншини.

Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою. МЗС низки країн висловили стурбованість нормами закону щодо мови навчання представників нацменшин в Україні. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримуватиме ініціативи України в міжнародних організаціях у зв'язку з нормами нового закону про освіту. Болгарія, Угорщина, Румунія та Греція вирішили звернутися через новий закон до Ради Європи та ОБСЄ.