Російські пропагандисти видалили ролик про "Путінбургер" у нью-йоркському ресторані (відео)

Агентство Ruptly (належить пропагандистському каналу Russia Today) видалило з YouTube ролик про "Путінбургер", який нібито подавали в день народження російського президента в нью-йоркському ресторані. Відео, оприлюднене напередодні дня народження, 6 жовтня, тепер недоступне, передає Медуза.

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Пізніше агентство Ruptly заявило, що сюжет "видалений, оскільки при подальшому розгляді виявилося, що він не відповідає редакційним стандартам".

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня стало відомо, що керівництво ресторану Lucy's Cantina Royale нічого не знає про акцію на честь дня народження Володимира Путіна. Представник закладу розповів, що дві співробітниці, які брали участь у підготовці ролика, відсторонені від роботи.