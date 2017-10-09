Порошенко розраховує на підтримку Туреччиною позиції України щодо миротворців ООН на Донбасі

Президент України Петро Порошенко розраховує на підтримку Туреччиною позиції України щодо розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це Порошенко повідомив, відкриваючи шосте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою, інформує прес-служба глави української держави.

«Наше стратегічне партнерство знаходиться на дуже високому рівні, так само як і рівень довіри між президентами. І уже не дві з половиною, а три години, які ми провели на зустрічі з паном президентом у форматі віч-на-віч, дають мені всі підстави для оптимізму у розвитку всіх сфер нашого двостороннього співробітництва і багатосторонньої координації», - сказав Порошенко.

Глава української держави подякував Туреччині і президенту Реджепу Таїпу Ердогану за тверду позицію підтримки суверенітету і територіальної цілісності і незалежності України із жорстким невизнанням незаконної агресії Російської федерації проти України на сході нашої держави, незаконної анексії Криму.

«Дуже важливо, щоб ми сприяли відновленню міжнародного права і координували наші дії в цьому напрямі. Ми вдячні нашим турецьким партнерам за абсолютно чітку позицію щодо недопущення порушень прав людини в окупованому Криму і дуже чітку позицію підтримки кримськотатарського народу»,- підкреслив президент України.

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«Ми були б дуже зацікавлені у збільшені представництва Туреччини в спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Ми дякуємо за дуже чітку і добре організовану роботу спеціальної моніторингової місії, на чолі якої стоїть представник Туреччини. Також найближчим часом особливу важливість матиме для нас підтримка нашими партнерами, зокрема Туреччиною, розгортання миротворчої місії ООН на території окремих районів Донецької та Луганської областей»,- наголосив Порошенко та повідомив, що це питання також обговорювалось сьогодні під час переговорів.

Глава держави також висловив задоволення, що за останній рік було забезпечено не лише високу динаміку політичного діалогу, але й забезпечено розширення секторальних контактів і вони стали більш результативними.

«В тому числі у таких чутливих сферах, як оборона, національна безпека, правоохоронна діяльність. Ми задоволені співпрацею у оборонній промисловості, авіабудуванні, космосі», - зауважив він.