Ющенко очолить урочисту ходу від Бессарабки до Майдану

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 9 травня виступить зі зверненням до українського народу з нагоди Дня перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу для преси.

Президент виступить зі зверненням після загальнонаціональної хвилини мовчання, яка буде оголошена об 11.08.

Також 9 травня на знак глибокої пошани до великого подвигу героїв-переможців та вічної пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років Президент візьме участь у низці загальнонаціональних заходів, повідомила І.ВАННИКОВА.

У столиці головні заходи розпочнуться з 9.00 на Хрещатику, Майдані Незалежності та Європейській площі. О 9.30 Президент покладе квіти до могили Невідомого Солдата в Києві.

Планується, що о 10.00 В.ЮЩЕНКО очолить урочисту ходу, яка пройде від Бессарабської площі до Майдана Незалежності. До участі у заході запрошені прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, керівники місцевої влади, народні депутати, голови громадських організацій ветеранів війни.