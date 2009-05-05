Тимошенко доручила розглянути «крик материнської душі»

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення розглянути відкрите колективне звернення матерів України стосовно виникнення проблемних питань, пов’язаних із виплатою допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Також Ю.ТИМОШЕНКО доручила вжити невідкладних заходів щодо вирішення відповідних питань, зокрема, підготувати та внести для розгляду на черговому засіданні Кабінету міністрів відповідний проект законодавчого акта.

Доручення адресоване міністру праці та соціальної політики Людмилі ДЕНІСОВІЙ та в.о. міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ.

Доручення дане у відповідь на публікацію у ЗМІвідкритого листа матерів України до прем’єр-міністра, зазначають у Кабміні.