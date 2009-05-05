Ющенко натякнув, що Путіну слід вже звикнути до незалежності України

У стосунках України з Росією наразі все залежить від Москви. Так Віктор Ющенко заявив європейським виданням Corriere della Sera та El Mundo коментуючи можливість вирішити наявні питання за допомогою діалогу, зокрема з російським прем’єром Володимиром Путіним. Текст інтерв’ю розповсюдила прес-служба Президента.

“Звичайно, мені б дуже хотілось, щоб стосунки між нашими державами були кращими і я думаю, що це цілком можливо, - заявив Віктор Ющенко. - Але наразі все залежить від Москви. Росія - велика держава, і добре відомо, що чим більшою є країна, тим відповідальнішими мають бути її вчинки. Очевидно, що незалежність та суверенність України не повинна піддаватись жодним сумнівам”.

"У будь-якому випадку, ми докладатимемо зусиль для того, щоб наші відносини з Росією були більш активні, дружні і коректні. Наша територія, наша незалежність і наш суверенітет не повинні бути об`єктом торгу. Думаю, що нам слід звикнути до ідеї, що ми незалежні держави", - додав Президент.

Водночас на думку Ющенка, український уряд уклав несправедливі для Києва газові домовленості з Кремлем. “В обох випадках (війни за ціну газу між Україною та Росією 2006 і 2009 років) йдеться про політичні кризи, тому що в питаннях газу є занадто багато політики. Всі ми втратили в результаті. Ми спричинили більше нестабільності. Кроки, які були зроблені, не були добре продумані, ані адекватні”.

Президент вважає, що в газових угодах “немає навіть натяку” на об’єктивні ціни на російський газ для України та його транзит до Європи. “Візьмемо, для прикладу, вартість транзиту, який становить 1,7 доларів за тисячу кубометрів газу на сто кілометрів. В Європі таку пропозицію ніхто б не прийняв, адже реальні ціни на транзит у чотири-п`ять разів більші”, - вважає Президент.