У Держдумі побажали Грузії такої ж демократії, як і в Росії

У Державній думі РФ заявляють, що Росія непричетна до дестабілізації внутрішньополітичного становища в Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова комітету Держдуми у міжнародних справах Костянтин КОСАЧОВ.

За його словами, бунт, який стався в Грузії у бронетанковому батальйоні, може бути проявом невдоволення грузинських військовослужбовців тим, що на їх очах розпадається політична система країни.

У той же час К.КОСАЧОВ не виключає, що це інсценування, яке потрібне самій владі Грузії, щоб відвернути увагу суспільства від внутрішньополітичної ситуації, і особливо в економіці в країни.

К.КОСАЧОВ підкреслив, що Москва не має до подій у Тбілісі ніякого відношення.

"Росія, очевидно, зацікавлена в тому, щоб Грузія - як країна, як нація - вирішувала всі свої проблеми не на вулиці, а через демократичні інститути", - зазначив він.

К.КОСАЧОВ нагадав, що за весь час існування Грузії як незалежної держави влада в цій країні ще жодного разу не передавалася від однієї політичної сили до іншої демократичним шляхом.

"Щоразу ця влада потрапляла до рук опозиції через переворот. Саме таким чином прийшов до влади і нинішній Президент Михайло СААКАШВІЛІ. І ми, звичайно, бажаємо Грузії, щоб рано чи пізно демократія в цій країні почала працювати так, як вона працює в багатьох інших європейських державах, включаючи й Росію", - сказав К.КОСАЧОВ.

Голова комітету Держдуми в міжнародних справах вважає, що Росії не слід змінювати своє ставлення до подій у Грузії як до суто внутрішньої справи цієї країни доти, поки вони не зачіпають безпеку самої Росії, Південної Осетії та Абхазії.

"Якщо ми побачимо ознаки того, що дестабілізація ситуації в Грузії загрожує вийти за межі грузинських кордонів, наша реакція має бути негайною і адекватною. Але поки до цього не дійшло, ситуація на кордонах з Грузією перебуває під контролем", - підкреслив К.КОСАЧОВ.

Він також запевнив, що Росія уважно стежить за тим, що відбувається в Грузії у зв`язку з майбутніми там військовими навчаннями НАТО і зробить усе необхідне, щоб не допустити повторення агресії проти Південної Осетії.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня військовослужбовці бронетанкового батальйону в Мухровані, що за 30 км від Тбілісі, підняли заколот. Цього ж дня Грузія заявила про придушення заколоту на військовій базі.