Тимошенко не буде переглядати бюджет, бо все перевиконується

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на сьогоднішній день немає підстав для перегляду державного бюджету, оскільки він наповнюється з перевиконанням плану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Держбюджет за чотири місяці цього року перевиконано майже на 4%. Багато було критики, коли складався бюджет, багато і сьогодні гучних виступів і заяв щодо того, що бюджет має переглядатися, тому що він нереальний. Так от – чотири місяці поспіль держбюджет перевиконується», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що в квітні держбюджет перевиконано більше, ніж у попередні місяці – на 10,7%, загальний фонд – на 5,7%, спецфонд – на 33,5%.

«Все це говорить про те, що бюджет наповнюється, робота йде дуже важко... Я хочу подякувати всьому уряду і Міністерству фінансів окремо за те, що ми робимо все можливе для того, щоб країну тримати в порядку, стабільно виконуємо і перевиконуємо бюджет», – заявила прем`єр.

Також вона зазначила, що перевиконується план надходжень до Пенсійного фонду, скорочується інфляція, вчасно виплачується зарплата бюджетним організаціям і ліквідована заборгованість із виплати зарплат шахтарям.

Як повідомляв УНІАН, у квітні уряд України домовився з Міжнародним валютним фондом про те, що у разі потреби державний бюджет буде переглянуто до кінця травня.