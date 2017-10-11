Порошенко: агресія РФ перетворилася на наступ проти України і прав людини у центрі Європи

Президент Петро Порошенко заявляє, що російська агресія перетворилася на брутальний наступ проти України та проти прав людини у самому центрі Європи.

Читайте такожЦіна російської агресії в Україні: Порошенко в Нью-Йорку розповів про тисячі вбитих та поранених за три рокиЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

«Сьогодні, як і три роки тому, ми змушені продовжувати шукати відповідь на російську агресію. Агресію, яка перетворилася на брутальний наступ не лише проти України, а проти прав людини у самому центрі Європи», - наголосив він.

Також Порошенко зазначив, що РФ продовжує нахабно порушувати взяті на себе зобов’язання. Він заявляє, що війська Росії досі перебувають на території України - як у Криму, так і на Донбасі, Москва продовжує ігнорувати свої зобов’язання у рамках Мінських домовленостей.

«Москва продовжує ігнорувати свої зобов’язання у рамках Мінських домовленостей. Її війська досі перебувають на території України – як у Криму, так і на Донбасі», - зазначив він.

За словами Порошенка, зброя так само постачається створеним Росією незаконним формуванням.

«Кожного дня надходять все більш тривожні звістки про грубе порушення прав людини на окупованих територіях», - додав глава держави.