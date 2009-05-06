До приїзду Ющенка і Лукашенка у Гомелі перекрили рух і переловили собак

Сьогодні в Гомелі (Білорусь) було вжито безпрецедентних заходів щодо забезпечення безпеки у зв`язку з робочою зустріччю президентів України і Білорусі Віктора ЮЩЕНКА і Олександра ЛУКАШЕНКА.

Про це повідомляє білоруська служба радіостанції «Свобода».

«Ближче до полудня в Гомелі було припинено рух різного транспорту по вулиці Радянській (центральна вулиця міста – УНІАН). Вулицю не могли перейти навіть пішоходи. На кожному перехресті та в проїздах у двори стояли міліціонери», - повідомляє «Свобода».

За інформацією радіостанції, для городян також було закрито доступ до міського парку над річкою Сож. У цьому парку є старовинний палац Румянцевих-Паскевичів, в якому і проходять переговори В.ЮЩЕНКА і О.ЛУКАШЕНКА.

Приблизно о 12.30 рух транспорту було відновлено, за винятком центральної площі Леніна, яка примикає до паркової території.

Співробітники спецслужб також охороняють і сквер біля кінотеатру «Жовтень», біля якого встановлено пам`ятник Тарасу Шевченку.

По периметру скверу співробітники комунальних служб відловлюють бродячих собак.