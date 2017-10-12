Доповідач ПАРЄ шкодує, що український закон про освіту направили до Венеціанської комісії лише після ухвалення у ВР

Доповідач із питання нового закону про освіту в Україні, депутат від Естонії Андреас Херкель шкодує, що Україна направила новий закон про освіту в частині мов національних меншин на експертизу до Венеціанської комісії після ухвалення його парламентом.

Про це Херкель сказав під час дебатів у рамках осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Я б хотів нагадати вам деякі ключові пункти цього тексту. Один із пунктів пов'язаний з тим, що цей закон дуже суперечливий. Коли парламент країни ухвалює такі суперечливі закони, а саме це зараз сталося, у нас у розпорядженні є важливий інструмент - ми можемо запитати думку Венеціанської комісії. На жаль, її не запитали до ухвалення такого закону", - заявив Херкель.

Він зазначив, що висновки Венеціанської комісії буде опубліковано до кінця року, й тому в юридичному плані ще рано робити певні висновки - спершу необхідно дочекатися висновків Венеціанської комісії.

Як повідомляв УНІАН, за рішення провести 12 жовтня термінові дебати, що стосуються мовних положень ст. 7 закону «Про освіту» в Україні, 9 жовтня проголосували 100 членів ПАРЄ з 134 присутніх у залі. Проти проголосували 22 депутати, утрималися 12.

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*** 25 вересня президент України Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 про мову освіти в Україні) викликали занепокоєння низки країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти та науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновки щодо закону будуть готові до грудня.