Парламентарії Румунії виступають за конструктивний діалог щодо освітнього закону – МЗС

Парламентарії Румунії виступають за конструктивний діалог з Україною при обговоренні освітнього закону в частині мов національних меншин.

Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"Важливий сигнал від парламентарів Румунії - ми партнери і за конструктивний діалог при обговоренні освітнього закону", - повідомила Беца.

Читайте такожКлімкін: Київ ще не довів етнічним меншинам усіх переваг закону про освіту

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Бухареста. Він проведе переговори з міністром закордонних справ Теодором Мелешкану, міністром з питань румунів звідусіль Андреею Пестирнаком, зустрінеться з делегацією парламенту Румунії з питань ініціювання діалогу з українськими інституціями для забезпечення захисту прав громадян, які належать до румунської меншини в Україні, а також з керівництвом та представниками Союзу українців Румунії.