Клімкін зранку у Бухаресті спілкується з румунськими ЗМІ щодо закону про освіту і агресію РФ

10:37, 13 жовтня 2017
Політика
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Голова МЗС України проведе у Бухаресті низку важливих зустрічей, зокрема зі своїм колегою Теодором Мелешкану.

Зранку Павло Клімкін дає інтерв'ю румунським ЗМІ / фото twitter.com/mariana_betsa

Міністр закордонних справ Україин Павло Клімкін прибув до Бухареста (Румунія).

Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"А сьогодні ми в Бухаресті. Вже зранку Павло Клімкін дає інтерв'ю румунським ЗМІ: про освіту закон, російську агресію", - повідомила речник.

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Як повідомляв УНІАН, у Румунії Клімкін проведе переговори з міністром закордонних справ Теодором Мелешкану, міністром з питань румунів звідусіль Андреею Пестирнаком, зустрінеться з делегацією парламенту Румунії з питань ініціювання діалогу з українськими інституціями для забезпечення захисту прав громадян, які належать до румунської меншини в Україні, а також з керівництвом та представниками Союзу українців Румунії.

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Теги: #закон про освіту в Україні#Клімкін у Бухаресті