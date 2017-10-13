Клімкін зранку у Бухаресті спілкується з румунськими ЗМІ щодо закону про освіту і агресію РФ

Міністр закордонних справ Україин Павло Клімкін прибув до Бухареста (Румунія).

Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"А сьогодні ми в Бухаресті. Вже зранку Павло Клімкін дає інтерв'ю румунським ЗМІ: про освіту закон, російську агресію", - повідомила речник.

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Як повідомляв УНІАН, у Румунії Клімкін проведе переговори з міністром закордонних справ Теодором Мелешкану, міністром з питань румунів звідусіль Андреею Пестирнаком, зустрінеться з делегацією парламенту Румунії з питань ініціювання діалогу з українськими інституціями для забезпечення захисту прав громадян, які належать до румунської меншини в Україні, а також з керівництвом та представниками Союзу українців Румунії.