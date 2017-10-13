Депутати від Угорщини в ПАРЄ хочуть, щоб в Україні були державні угорські школи - Логвинський

Народний депутат України, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Георгій Логвинський заявляє, що депутати від Угорщини в ПАРЄ хочуть, щоб в Україні були державні угорські школи.

Про це Логвинський повідомив у кулуарах осінньої сесії ПАРЄ в коментарі, що транслювався на телеканалі "112 Україна".

"Повірте мені, що на рівні особистого спілкування, що не на камери, що не на телевізор... які спрямовані на вузького виборця, вони повністю з нами згодні. Разом з цим, ми не можемо... наприклад, що вимагає угорський колега і каже: ми хочемо, щоб в Україні були державні угорські школи, не українські, а угорські. І цього не можна допустити", - сказав Логвинський.

При цьому він говорить, що відповідає, "послухайте, у нас буде українська школа, у нас буде величезна кількість предметів вашою національною мовою". "Будь ласка, ми готові підтримати, але не може бути, щоб нашу (українську) мову було знищено, щоб державна мова була знищена для цих дітей. Це дискримінація цих дітей", - заявив Логвинський.

Разом з тим, він пропонує угорським і румунським колегам перестати слідувати гаслам політиканів.

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"У професійному суспільстві ми готові на все, а в особистому контакті, повірте, що у нас дуже дружні стосунки. І з румунами, і з віце-президентом Парламентської асамблеї від Румунії, з віце-президентом Парламентської асамблеї від Угорщини, я як віце президент Парламентської асамблеї від України, ми між собою вчора цілий день спілкувалися - у нас абсолютно дружні стосунки і взаємна підтримка. Тому ми далі маємо собі будувати друзів, а не плодити ворогів", - сказав Логвинський.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння ряду країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

28 вересня міністр МЗС Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.

12 жовтня в Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію з рекомендаціями Україні щодо закону про освіту в частині мов національних меншин. У ПАРЄ заявили, що новий закон про освіту в Україні викликає значне зменшення раніше визнаних прав національних меншин щодо їхньої власної мови в освіті. «Асамблея з цієї причини рекомендує українській владі переглянути питання мов меншин в освіті, взявши за основу гнучку модель двомовної освіти для всіх осіб, що належать до «корінних народів України» і «національних меншин», щоб не було дискримінації», - йдеться в резолюції. Також у ПАРЄ відзначили, що трирічний перехідний період застосування положень нового закону може бути занадто коротким, і тому закликали українську владу застосувати гнучкість щодо тривалості процесу впровадження закону.