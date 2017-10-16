Перемога партії Курца на виборах є хорошою новиною для України - посол в Австрії

Однозначна перемога на виборах в Австрії 31-річного міністра закордонних справ Себастьяна Курца є хорошою новиною для України. Про це в коментарі LB.ua повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Прихід Курца на посаду канцлера - це хороша новина для України. Він знає нашу проблематику, неодноразово відвідував Україну, в тому числі лінію розмежування», - сказав дипломат.

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При цьому виникає головне питання - з ким Курц буде робити коаліцію. «Схоже, що партія Курца втомилася від великої коаліції з Соціал-демократами і бачить майбутнього партнера серед правих популістів з Партії Свободи. Якщо це так, то питання буде полягати в тому, як будуть розподілені міністерства. У будь-якому випадку, можна виходити з того, що коаліційні переговори будуть тривати довго», - вважає Щерба.

«Особисто я радикальних змін у зовнішній політиці Австрії не очікую. Але для остаточних висновків потрібно подивитися на формування уряду та його перші кроки», - підкреслив посол України.

Як повідомляв УНІАН, консервативна Австрійська народна партія, головою якої є глава МЗС країни Себастьян Курц, згідно з попередніми підрахунками результатів голосування, лідирує на дострокових парламентських виборах в країні.

Дострокові парламентські вибори проходили в неділю в Австрії з участю 16 партій і політичних рухів. Щоб бути представленою в Національній раді, партія має набрати більше 4% голосів. За підсумками виборів президент Александер Ван дер Беллен наділить лідера найбільшої парламентської фракції повноваженнями щодо формування кабінету міністрів або ведення коаліційних переговорів.

Основна боротьба за більшість у парламенті й крісло канцлера розгорнулася між чинним главою кабінету міністрів, головою Соціал-демократичної партії Австрії Крістіаном Керном і міністром закордонних справ, головою консервативної Австрійської народної партії Себастьяном Курцем, який у травні цього року ініціював проведення дострокового голосування. Третім претендентом в гонці за лідерство виступає глава правої опозиційної Австрійської партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе.