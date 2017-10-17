Парубій доручив комітету терміново розглянути закони про депутатську недоторканність

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив профільному комітету невідкладно розглянути два законопроекти, які пропонують скасування недоторканності депутатів. Про це він заявив на погоджувальній раді у вівторок.

Читайте такожПорошенко закликав скасувати депутатську недоторканність з 2020 рокуВін додав, що його особиста позиція полягає у тому, що депутатська недоторканність має бути знята, адже вона в існуючому вигляді “не має права на існування”.

Втім,Парубій наголошує, що у парламенту немає юридичних підстав розглядати сьогодні питання зняття депутатської недоторканності та створення Антикорупційного суду.

Говорячи про питання зняття депутатської недоторканності та створення Антикорупційного суду, Парубій наголосив: “Ні по першому, ні по другому питанню сьогодні ми не маємо юридичних підстав для їхнього розгляду”.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект про внесення змін до ст. 80 Конституції (щодо недоторканності народних депутатів України) (№7203).