Порошенко закликав Мальту брати активнішу участь у місії ОБСЄ на Донбасі

Президент України Петро Порошенко закликав Мальту брати активнішу участь у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою сьогодні в Києві.

«Я запросив мальтійських партнерів до більш активної участі в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на сході нашої держави. Мальта користується довірою, і, я думаю, буде дуже ефективно, коли світ буде отримувати об'єктивну і неупереджену інформацію від спостерігачів, в тому числі від Мальти», - заявив Порошенко.

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Також він відзначив, що під час зустрічі з президентом Мальти обговорив питання співпраці в рамках міжнародних організацій, включаючи ООН. «Нам приємно отримати привітання у зв’язку з вчорашнім обранням України до Ради з прав людини, дуже впливової та важливої ООНівської інституції», - додав глава держави.