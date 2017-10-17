У МЗС Польщі "висловили здивування" через меморіал жертвам "польських окупантів" у Карпатах

В МЗС Польщі сьогодні, 17 жовтня, провели зустріч із українським послом Андрієм Дещицею у зв'язку з участю віце-прем’єра України Іванни Климпуш-Цинцадзе у відкритті меморіалу на честь стрільців Карпатської Січі та напису на ньому про польських окупантів. Про це повідомляється на сайті МЗС Польщі, передає Європейська правда.

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"Заступник міністра закордонних справ Польщі висловив своє здивування у зв’язку з участю віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе та інших українських високопоставлених державних чиновників та почесного караулу Збройних сил України в урочистому відкритті меморіального комплексу на честь полеглих стрільців Карпатської Січі у Климеці на Верецькому перевалі 15 жовтня", - йдеться у повідомленні.

МЗС Польщі, зокрема, звертає увагу на таблицю із написом: "Героям Карпатської України, розстріляними польськими та угорськими окупантами у березні 1939 року", й те, що розстріл 600 стрільців Карпатської Січі здійснив підрозділ Корпусу охорони кордону.

"Польща ніколи не окуповувала Україну. Деякі території сьогоднішньої української держави входили до складу Республіки Польща на основі міжнародного права. До тепер не було представлено жодного доказу на підтримку тези про масовий розстріл стрільців Карпатської Січі у березні 1939 року, не згадуючи вже про польську відповідальність у цьому злочині, в якому підозрюють (Польщу - Ред.)", - заявили в МЗС Польщі.

15 жовтня на Верецькому перевалі в Карпатах відкрили Меморіал Героям Карпатської України. Військовий цвинтар споруджено посеред Карпат, на межі Львівської та Закарпатської областей. У 1939 році на цьому перевалі польські прикордонники "Корпусу охорони пограниччя" розстріляли близько 600 полонених вояків, переважно вихідців із Галичини, оборонців Карпатської України, яка була проголошена в березні 1939 року. Тут перепоховали 22 бійців із Галичини, які воювали в армії Карпатської України – "Карпатській січі". Більшість із них належали до Організації українських націоналістів. Меморіал спорудили на кошти львівської громади. Присутніми на урочистостях відкриття Меморіалу були представники влади Львівщини. Ніхто із очільників Закарпаття на захід не прибув, попри запрошення. На відкритті виступила віце-прем’єр України Іванна Климпуш-Цинцадзе, чий дід Дмитро Климпуш був діячем Карпатської України, комендантом "Карпатської січі".