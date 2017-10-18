Мітингувальники збираються пікетувати Раду щонайменше до четверга

Мітингувальники збираються пікетувати будівлю парламенту щонайменше до четверга: все залежатиме від того, чи виконають президент та Верховна Рада вимоги учасників акції протесту. Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля будівлі парламенту продовжується акція, що розпочалася вчора.

На вул. Грушевського на відрізку від вул. Липської до вул. Шовковичної встановлено біля 15 брезентових наметів, ще близько 10 аналогічних наметів – у Маріїнському парку навпроти площі Конституції безпосередньо біля ВР. Наразі тут перебуває декілька сотень активістів.

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Будівлю парламенту по периметру охороняють понад 100 поліцейських та нацгвардійців.

Мітингувальники повідомили кореспонденту УНІАН, що вони мають намір залишатися під будівлею ВР щонайменше до завтрашнього дня, оскільки саме завтра очікують, що парламент розгляне їхні вимоги, а саме – розгляд законопроектів про скасування депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення Антикорупційного суду.

Крім того, мітингувальники збираються сьогодні ввечері прийти з акцією під Адміністрацію президента з аналогічними вимогами.

Ситуація біля будівлі парламенту наразі спокійна.