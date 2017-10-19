Адвокат Розенблата розповів подробиці зняття з літака його підзахисного

Адвокат народного депутата Борислава Розенблата розповів подробиці зняття з літака його підзахисного детективами Національного антикорупційного бюро.

Адвокат Олексій Шевчук написав у Facebook: «Сьогодні народного депутата Борислава Розенблата зняли з рейсу в «Жулянах». Без будь-якого рішення суду провели незаконний обшук та вилучили паспорти і телефон. Наразі його не випускають із аеропорту. Окрім того, Розенблат повідомив НАБУ про те, що їде на три дні у Німеччину за станом здоров'я, додав копії квитків в обидві сторони, хоч і не був зобов'язаний це робити, оскільки термін дії обов'язків вже закінчився. Окрім цього Розенблату було повернуто його паспорти та знято браслет».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, сьогодні, 19 жовтня, об 11.00 в аеропорту «Київ» співробітники НАБУ затримали Розенблата при спробі вилетіти до Кельна. При цьому нібито при собі Розенблат мав золото і діаманти.

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Сам Розенблат написав у Facebook, що ще три дні тому попередив Національне антикорупційне бюро України про намір виїхати за кордон. «Особисто повідомив НАБУ про те, що планую на 3 дні виїхати за межі України, хоча і не зобов'язаний був про це повідомляти. Адже наразі відсутні будь-які заборони щодо мого пересування. Додав до заяви копії квитків у дві сторони. Але у НАБУ свої закони і порядки. Свавілля продовжується», - наголосив Розенблат.

Помічник голови Державної прикордонної служби України, прес-секретар ДПСУ Олег Слободян підтвердив затримання Розенблата в аеропорту «Київ» співробітниками НАБУ.