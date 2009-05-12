Прес-конференція Steinway&Sons та її ексклюзивного дистриб’ютора в Україні – СП Комора

15 травня о 13.00 в Національній філармонії України відбудеться прес-конференція «Бездоганні традиції Стенвея відтепер ближче до генія української фортепіанної школи» з нагоди надання СП Комора статусу ексклюзивного дистриб’ютора компанії Steinway&Sons (Гамбурґ, Німеччина) в Україні.

У прес-конференції візьмуть участь: директор компанії Steinway&Sons Вернер ГУСМАН; генеральний директор ексклюзивного дистриб’ютора Steinway&Sons в Україні – СП Комора Олег РЕПЕЦЬКИЙ, Міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН, художній керівник Національної філармонії України Володимир ЛУКАШЕВ, директор Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М. Лисенка Валентин ШЕРСТЮК; директор Харківської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату Валерій АЛТУХОВ, відома українська піаністка, Віце-Президент Асоціації піаністів України Етелла ЧУПРИК;соліст Національної філармонії України, засновник приватної студії звукозапису академічної музики Герман САФОНОВ.

По завершенні прес-конференції вперше в Україні буде презентовано роялі та піаніно усіх брендів родини Стенвей: інструменти найвищого класу – Steinway&Sons (для концертних залів, звукозапису, навчальних закладів тощо), інструменти високого класу – Boston – designed by Steinway&Sons (для невеликих залів, навчальних закладів тощо), інструменти середнього класу – Essex – designed by Steinway&Sons (для навчальних закладів, домашніх занять тощо).

З питань акредитації звертатися до медіакоординатора:

Ірина ПЛЕХОВА – plehova@ukr.net, 8 (044) 227-86-92, 8 (093) 767-14-83.