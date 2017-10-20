Парубій: ніхто не може диктувати Україні, якою мовою повинно проходити навчання в країні

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що ніхто не може диктувати Україні, якою мовою повинно проходити навчання в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв'ю каналу "Рада".

Спікер відзначив, що освітня реформа, як і інші, проведені парламентом останнім часом, мала великий резонанс.

"Але я твердо стояв і стою на тому, що питання національної ідентичності і захисту української мови - це те питання, яке є обов'язком української держави, і ніхто не може Україні диктувати, як і якою мовою в Україні повинно проходити навчання", - наголосив Парубій.

Він підкреслив, що це має бути державна мова.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Водночас особам, які належать до національних меншин або корінних народів України, гарантується право на отримання освіти в класі або групі з навчанням мовою відповідної нацменшини або народу поряд з державною мовою.

28 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.