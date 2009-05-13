Депутат Держдуми: Чорноморський флот є й буде російським форпостом
або Як тлумачити базові угоди?
|Віктор ЗАВАРЗІН
Про це УНІАН повідомили в прес-службі політичної партії «Єдина Росія».
«Здебільшого ці розбіжності випливають з різного підходу сторін до тлумачення базових угод», - уточнив В.ЗАВАРЗІН.
Він нагадав, що питання функціонування й перебування ЧФ РФ на території України обговорюватимуться на початку червня в Києві на засіданні підкомісії з флоту Українсько-російської міждержавної комісії.
При цьому В.ЗАВАРЗІН наголосив, що «Чорноморський флот є й буде російським форпостом, який захищає морські ворота півдня Росії».
Також він відзначив, що Росія надає великої уваги підвищенню бойової потужності Чорноморського флоту, оперативно-стратегічного об`єднання ВМФ країни на Чорному морі.
«Росія зацікавлена в сприятливих військово-політичних умовах функціонування Чорноморського флоту», - сказав В.ЗАВАРЗІН.