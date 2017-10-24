На роботу через тунель: журналісти показали, як нардепи рятуються від гніву мітингувальників (відео)

Аби не потрапити під “гарячу руку” мітингувальників під Верховною Радою обачливі депутати пробираються до Парламенту обхідними шляхами.

Як йдеться в сюжеті програми «Гроші» на телеканалі 1+1, оминути обурених протестуючих народним обранцям допомагають підземні тунелі. Виявляється, у самісінькому центрі столиці просто під головними адмінбудівлями країни приховане ще одне урядове містечко.

Читайте такожМітинги під Радою: активістам дозволили забрати апаратуру із заблокованого автомобіля

Найвідоміший хід веде від будинку парламентських комітетів до зали Верховної Ради, але він – лише частина цілого комплексу таких тунелів та бункерів, який був побудований ще за радянських часів для захисту можновладців у випадку непередбачуваної катастрофи чи війни.