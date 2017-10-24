Поліцейські затримали осіб з оточення організаторів акції біля ВР, які закуповували зброю - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що поліцейські затримали осіб з оточення організаторів акції біля Верховної Ради, які закуповували зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Луценко зазначив, що серед протестувальників біля Верховної Ради перебуває "невелика група екстремістів, від 150 до 200 осіб, які, займаючись абсолютно безпідставним популізмом, пробують нав'язати державі свої вимоги, які не грунтуються на жодних позитивних прикладах і не мають під собою жодного правового грунту".

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"За моєю інформацією, ці люди закуповують зброю. І Національна поліція затримала людей з оточення організаторів цієї вузької групи екстремістів при закупівлі зброї. В сам день мітингів ми виявили дві точки зберігання зброї в центрі Києва", - сказав Луценко.

Крім того, за словами генпрокурора, є підстави говорити, що деяким особам виплачують кошти за участь в акції.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня під Верховною Радою розпочалася акція протесту, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Активісти встановили наметове містечко, зокрема і на проїжджій частині вул. Грушевського.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.

Також 17 жовтня у поліції повідомили про виявлення у Києві правоохоронцями схованки зі зброєю, вибухівкою та боєприпасами.